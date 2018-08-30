Дети простояли 3,5 часа в очереди за учебниками в Тюмени

Длинные очереди за учебниками выстроились в школе №43 в Заречном микрорайоне в Тюмени. Об этом рассказали родители детей, которые вынуждены были ждать получения пособий по 3,5 часа.

По их словам, это продолжается уже несколько дней, с 27 августа, однако администрация школы никаких действий для того, чтобы решить проблему, не принимает.

Между тем директор школы Татьяна Диянова сообщила ИА «Ура.ру», что раздача книг в этом году началась поздно по объективным причинам. Администрация закупила пособия более чем на 1 млн рублей, и все книги необходимо было зарегистрировать в библиотеке. Кроме того, по словам директора школы, число учеников выросло почти на 200 человек.

Учебники получили классные руководители и разнесли по классам. А у библиотеки сейчас находятся не более четырех человек, сказала Диянова.

Ранее сообщалось, что в подмосковных школах в течение шести лет могут появиться электронные учебники.