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Лидеры России и Монголии проведут двустороннюю встречу на ВЭФ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Лидеры России и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга проведут двустороннюю встречу на полях IV Восточного экономического форума (ВЭФ-2018) во Владивостоке. Об этом рассказала чрезвычайный и полномочный посол восточноазиатского государства в РФ Банзрагч Дэлгэрмаа.

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По ее словам, Баттулга возглавит монгольскую делегацию, в которую войдут около 80 официальных лиц и представителей бизнеса.

На встрече в Москве с ответственным секретарем организационного комитета ВЭФ-2018 Антоном Кобяковым дипломат также обратила внимание на торгово-экономическое сотрудничество государств. По словам Дэлгэрмаа, за семь месяцев текущего года товарооборот между странами вырос на 40%.

«Уверен, что второй по счету визит президента Монголии на форум станет важной вехой в развитии отношений между двумя государствами», — подчеркнул Кобяков.

Стороны обсудили также участие монгольских спортсменов в ежегодном международном турнире по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, который пройдет во Владивостоке под патронатом президента России и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

29 августа сообщалось, что японская делегация станет одной из самых больших по численности на ВЭФ-2018. На мероприятие от этой страны приедет около 400 человек.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11–13 сентября. Его основная цель заключается в содействии ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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