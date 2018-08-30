Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин тепло поздравил по телефону своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. 30 августа президенту Белоруссии исполнилось 64 года.

«Главы государств обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов на высшем уровне», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

По данным «РИА Новости», Путин и Лукашенко планируют встретиться 21 сентября. Отмечается, что во встрече запланировано участие премьеров и вице-премьеров, курирующих топливно-энергетический комплекс.

Президент Белоруссии 26 августа отверг предположения о заинтересованности в антироссийских санкциях.

22 августа в Сочи прошли переговоры лидеров двух стран, во время которых они обсудили вопросы развития сотрудничества между государствами, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, а также мировую повестку дня.