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Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин тепло поздравил по телефону своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. 30 августа президенту Белоруссии исполнилось 64 года.

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«Главы государств обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов на высшем уровне», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

По данным «РИА Новости», Путин и Лукашенко планируют встретиться 21 сентября. Отмечается, что во встрече запланировано участие премьеров и вице-премьеров, курирующих топливно-энергетический комплекс.

Президент Белоруссии 26 августа отверг предположения о заинтересованности в антироссийских санкциях.

22 августа в Сочи прошли переговоры лидеров двух стран, во время которых они обсудили вопросы развития сотрудничества между государствами, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, а также мировую повестку дня.

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