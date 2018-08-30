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Житель Тольятти на угнанном автомобиле сбил полицейского

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В Тольятти после длительной погони задержан угонщик автомобиля. При попытке скрыться он совершил наезд на полицейского.

Экипаж ДПС заметил автомобиль, проскочивший на красный свет, на перекрестке улицы Борковского и Южного шоссе. Инспекторы начали преследование и по громкой связи требовали, чтобы водитель остановился. Водитель машины продолжал движение на большой скорости. В районе бульвара Буденного наряд ДПС пытался заблокировать нарушителя. В итоге подозреваемый совершил наезд на полицейского и врезался в патрульный автомобиль. Об этом сообщает НИА «Самара».

Водитель был задержан. Было установлено, что мужчина лишен прав за пьяное вождение. Более того, он не являлся собственником автомобиля. Машина принадлежит родственнице, которая оставила ключи в доступном месте.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

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