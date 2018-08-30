Трое погибли после наезда мотоциклиста на пешехода в Ростове

Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Ростове-на-Дону. На улице Нансена мотоцикл на большой скорости сбил бездомного, переходившего дорогу.

В результате погибли три человека. Это сам байкер, его пассажирка и пешеход. Удар от столкновения был такой силы, что транспортное средство оказалось полностью разрушенным, его части разлетелись на 200 м от погибших, а сама авария растянулась примерно на 500 м, сообщает RostovGazeta со ссылкой на очевидцев.

Пока официальных комментариев по поводу случившегося не поступало.

Сегодня сообщалось о крупном ДТП в Тюменской области, на трассе Тюмень–Курган. Там столкнулись три автомобиля. Три человека погибли и еще пять пострадали.