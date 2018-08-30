Прямой эфир

Трое погибли после наезда мотоциклиста на пешехода в Ростове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Ростове-на-Дону. На улице Нансена мотоцикл на большой скорости сбил бездомного, переходившего дорогу.

В результате погибли три человека. Это сам байкер, его пассажирка и пешеход. Удар от столкновения был такой силы, что транспортное средство оказалось полностью разрушенным, его части разлетелись на 200 м от погибших, а сама авария растянулась примерно на 500 м, сообщает RostovGazeta со ссылкой на очевидцев.

Пока официальных комментариев по поводу случившегося не поступало.

Сегодня сообщалось о крупном ДТП в Тюменской области, на трассе Тюмень–Курган. Там столкнулись три автомобиля. Три человека погибли и еще пять пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертельное ДТП с пятью машинами произошло в Подмосковье
Подростка отправили в колонию за смертельное ДТП в Орске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017