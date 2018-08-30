Forbes опубликовал новый рейтинг самых влиятельных россиян‍

Российское издание журнала Forbes составило новый рейтинг 100 самых влиятельных жителей страны. Возглавил список глава государства Владимир Путин.

Как уточняют составители рейтинга, Путин оказался на первом месте автоматически, так как занял второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

Также российское издание составило расширенный рейтинг, в который вошли самые богатые бизнесмены, главы крупнейших компаний и влиятельные политики, — всего около 1500 человек.

В мае Путин впервые за последние пять лет не занял первую строчку рейтинга самых влиятельных людей мира по версии Forbes. Он оказался на втором месте, уступив лидерство председателю КНР Си Цзиньпину. Также со второй на третью позицию сместился американский лидер Дональд Трамп.