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Ученые нашли провоцирующие ожирение мутации

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) и Томского национального исследовательского медицинского центра значительно продвинулись в изучении метаболического синдрома, который вызывает ожирение.

Как говорится в статье на сайте журнала International Journal of Obesity, ученые обнаружили, что в развитии данного синдрома не последнюю роль играет ген NOS3, ответственный за синтез азота в организме. Нарушения возникают в случае повреждения данного гена, который делает невозможной нормальную работу кровеносных сосудов.

«Мы нашли связь между полиморфизмом — заменой звена нуклеотидной цепи T-786C — в NOS3 и показателями метаболического синдрома», — рассказала заведующая Лаборатории иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ Лариса Литвинова.

Также она описала два других полиморфизма NOS3, повышающих риск нарушения обмена веществ. Исследователи намерены продолжить изучать эти данные, чтобы в будущем бороться с метаболическим синдромом с помощью генной инженерии.

В августе ученые из калифорнийского университета в Сан-Луис-Обиспо рассказали о системе питания, которая поможет избавиться от жира на животе. По словам доктора Кари Пилолл, сделать талию уже легче всего с помощью так называемой сердечной диеты.

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