СМИ сообщили о трех погибших после крушения планера в горах США

Планер разбился в горной местности американского штата Вермонт. В результате крушения погибли все, кто находился на борту, — один пилот и двое пассажиров.

Планер поднялся в воздух из аэропорта Моррисвилл-Стоу на самолете-буксировщике, вскоре после взлета он отсоединился от него. Об этом 30 августа сообщает агентство Associated Press.

Полиция города Моррисвилла нашла обломки самолета вблизи вершины горы Стерлинг.

Расследованием падения планера занимается федеральное управление гражданской авиации США и национальное управление по безопасности на транспорте.

27 августа в штате Джорджия рухнул самолет с парашютистами на борту. Погибли три спортсмена и инструктор из Белоруссии. Один человек выжил и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Причины падения самолета устанавливаются.