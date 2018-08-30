Пожилой мужчина погиб при падении с высоты в ТРЦ Петербурга

В популярном у жителей Петербурга ТРЦ «Галерея» погиб мужчина. Он упал с пятого этажа на первый и разбился насмерть. Инцидент произошел около 22:30 накануне, 29 августа.

На место ЧП выезжали сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося выясняются. Место происшествия огорожено, там работает следственная группа.

В свою очередь, телеканал «78» приводит свидетельства очевидцев, которые утверждают, что мужчина перед тем, как упасть, стоял у перил и покачивался.

27 июля сообщалось о том, что за сутки в Петербурге из окон домов выпали трое маленьких детей. Все они были госпитализированы в тяжелом состоянии.