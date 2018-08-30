Прямой эфир

Мусоросжигательный завод №1 закрыли во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Второй речке во Владивостоке завершил свою работу мусоросжигательный завод №1. Котлы предприятия остановлены навсегда. Теперь весь мусор будет направляться на полигон «Холмистый», который до этого принимал большую часть городских отходов.

Последнюю партию мусора завод принял 19 августа, после чего на предприятии приступили к выключению котлов. Весь процесс занял сутки — выключение, остановка, сброс пара в трубы. Теперь на входе висит объявление «По техническим причинам приемка груза завершена».

Ежедневно завод уничтожал порядка 200 т отходов, что составляло 30% от общегородского объема. Остальная часть отвозилась на полигон «Холмистый», который с 1 сентября станет основной площадкой утилизации мусора Владивостока.

«Сейчас перед нами стоит совершенно понятная и решаемая задача: внедрить третью технологическую карту, которая позволит нам в дальнейшем перерабатывать мусор. Надо уплотнить тот, который есть, запустить сортировку. План работ большой, но он совершенно посильный», — приводит слова советника директора регионального оператора по обращению с ТКО Сергея Лазарева «Приморская газета».

По мнению экспертов, в ближайшее время воздух на Второй речке станет чище, а местные жители перестанут ощущать запах от спецобъекта.

На полигоне «Холмистый» планируют внедрить сортировку мусора. Стекло, картон, пластик будут извлекаться и пускаться на продажу. Эксперты не исключают возможность переработки отходов в какую-то продукцию на месте.

16 августа врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на встрече с жителями Первомайского района подтвердил ранее анонсированное мэром Владивостока закрытие мусоросжигательного завода к 1 сентября 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 70 свалок хотят рекультивировать на Ставрополье
Единый «мусорный» тариф определят для Псковской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017