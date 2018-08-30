Мусоросжигательный завод №1 закрыли во Владивостоке

На Второй речке во Владивостоке завершил свою работу мусоросжигательный завод №1. Котлы предприятия остановлены навсегда. Теперь весь мусор будет направляться на полигон «Холмистый», который до этого принимал большую часть городских отходов.

Последнюю партию мусора завод принял 19 августа, после чего на предприятии приступили к выключению котлов. Весь процесс занял сутки — выключение, остановка, сброс пара в трубы. Теперь на входе висит объявление «По техническим причинам приемка груза завершена».

Ежедневно завод уничтожал порядка 200 т отходов, что составляло 30% от общегородского объема. Остальная часть отвозилась на полигон «Холмистый», который с 1 сентября станет основной площадкой утилизации мусора Владивостока.

«Сейчас перед нами стоит совершенно понятная и решаемая задача: внедрить третью технологическую карту, которая позволит нам в дальнейшем перерабатывать мусор. Надо уплотнить тот, который есть, запустить сортировку. План работ большой, но он совершенно посильный», — приводит слова советника директора регионального оператора по обращению с ТКО Сергея Лазарева «Приморская газета».

По мнению экспертов, в ближайшее время воздух на Второй речке станет чище, а местные жители перестанут ощущать запах от спецобъекта.

На полигоне «Холмистый» планируют внедрить сортировку мусора. Стекло, картон, пластик будут извлекаться и пускаться на продажу. Эксперты не исключают возможность переработки отходов в какую-то продукцию на месте.

16 августа врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на встрече с жителями Первомайского района подтвердил ранее анонсированное мэром Владивостока закрытие мусоросжигательного завода к 1 сентября 2018 года.