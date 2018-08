Лидер британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что смотрит международный российский телеканал RT. Музыкант считает, что американские телеканалы не заинтересованы в донесении информации до людей.

«Когда мы записывали наш альбом Is This the Life We Really Want?, человек, который был у нас аудиопродюсером, начал рассказывать мне про RT, что ваш канал — чистая пропаганда и сплошная ложь. А я смотрю RT», — сказал Уотерс в интервью российскому телеканалу 30 августа.

В августе в беседе с порталом iz.ru Уотерс высказался о так называемом деле Скрипаля. Бывший сотрудник Главного разведуправления России Сергея Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом. В покушении на них Лондон и его союзники обвиняют в причастности Москву.

«Я хочу весь мир спросить: «Вы хотите начать войну с русскими? Вы сумасшедшие, что ли? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов, ценой 20 млн своих жизней! И вы хотите с ними воевать?» — сказал музыкант.

После этого интервью музыкант попал в украинскую базу «Миротворец», в которой незаконно публикуются данные о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. Рокера обвинили в антиукраинской пропаганде и участии в попытках легализации «аннексии» Крыма Россией.