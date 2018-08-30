Демидовскую дачу в Нижнем Тагиле отремонтируют за 666 тыс. рублей

Музей «Демидовская дача» в Нижнем Тагиле ждет ремонт. Работы будут проведены в основном здании и прилегающих к нему флигелях. На них МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» выделило 666 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Как уточняет ТагилСити.Ру, на эти деньги подрядчик должен разобрать тротуары, установить покрытие из гранитных плит, заменить бортовые камни, демонтировать старые водосборники и установить новые.

Кроме того, необходимо разобрать старый паркет и заменить на новый, покрасить двери, отремонтировать крыльцо и обновить фасад.

Отмечается, что все работы будут профинансированы из городского бюджета. Заявки от участников аукциона принимаются до 10 сентября, а 13 сентября станут известны его итоги.

Ранее в Воронеже было объявлено три аукциона на реконструкцию здания Музея Великой Отечественной войны и благоустройство территории вокруг него. Стоимость контракта — около 25 млн рублей.