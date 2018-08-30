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Дочери Порошенко не поступили ни в один из украинских вузов‍

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Дочери президента Украины Александра и Евгения Порошенко не поступили ни в один из вузов республики. Об этом сообщают местные СМИ по итогам анализа данных единой государственной электронной базы данных по вопросам образования.

По данным портала «Страна.Ua», этим летом сестры окончили обучение в британском Concord College. После выпускного они вернулись на родину, но о том, какой они выбрали вуз, до сих пор неизвестно.

В пресс-службе первой леди пообещали обнародовать данную информацию до начала учебного года.

Украинские журналисты предполагают, что дочки Порошенко, скорее всего, будут учиться за границей. Их старший брат Алексей получал образование в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE) и Европейском институте управления бизнесом (INSEAD) во Франции.

Согласно неподтвержденным данным, девочки выбрали для учебы London School of Economics, где плата за обучение в 2018–2019 годах для иностранных студентов программы бакалавриата составляет более £19 152 (почти 1,7 млн рублей).

27 июля Порошенко дал поручение подчиненным подобрать ему место отдыха на Украине. Сообщалось, что украинский президент хочет провести отпуск в своей стране, чтобы «народ не злить в очередной раз» после скандала с поездкой на Мальдивские острова.

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