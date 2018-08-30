Трое погибли и пятеро пострадали в ДТП на трассе Тюмень–Курган

Крупное ДТП произошло в Тюменской области на трассе Тюмень–Курган. Автомобиль марки Skoda при обгоне задел микроавтобус, вылетел на встречную полосу и там столкнулся с Lada Kalina. В итоге три человека погибли и еще пять пострадали.

Авария произошла еще 27 августа на 134-м км трассы в районе города Исетск. Все погибшие — пассажиры отечественного автомобиля. Одна из пострадавших, 18-летняя девушка, также находилась в салоне Lada. Остальные пострадавшие — пассажиры Skoda. Среди них двое несовершеннолетних 13 и 16 лет.

Сейчас все пострадавшие находятся в Исетской больнице. Один из них в реанимации. Инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося, передает портал «Наш город»..

Накануне 29 августа на пешеходном переходе в Калининграде сбили пенсионерку и подростка. Предполагаемый виновник с места происшествия скрылся.