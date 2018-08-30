Прямой эфир

Трое погибли и пятеро пострадали в ДТП на трассе Тюмень–Курган

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупное ДТП произошло в Тюменской области на трассе Тюмень–Курган. Автомобиль марки Skoda при обгоне задел микроавтобус, вылетел на встречную полосу и там столкнулся с Lada Kalina. В итоге три человека погибли и еще пять пострадали.

Авария произошла еще 27 августа на 134-м км трассы в районе города Исетск. Все погибшие — пассажиры отечественного автомобиля. Одна из пострадавших, 18-летняя девушка, также находилась в салоне Lada. Остальные пострадавшие — пассажиры Skoda. Среди них двое несовершеннолетних 13 и 16 лет.

Сейчас все пострадавшие находятся в Исетской больнице. Один из них в реанимации. Инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося, передает портал «Наш город»..

Накануне 29 августа на пешеходном переходе в Калининграде сбили пенсионерку и подростка. Предполагаемый виновник с места происшествия скрылся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертельное ДТП с пятью машинами произошло в Подмосковье
После ДТП в турецкой Анталье выписали 12 из 13 россиян

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017