Футболист Мандрагора дисквалифицирован за сравнение Бога с собакой

Полузащитник итальянского футбольного клуба «Удинезе» Роландо Мандрагора дисквалифицирован за кощунственные высказывания. Об этом 28 августа сообщает портал Tutto Udinese.

Оскорбительные слова прозвучали во втором тайме матча «Удинезе» с «Сампдорией», состоявшегося 26 августа. Непосредственно во время игры поведение спортсмена не вызвало претензий, однако после тщательного изучения записи матча футболист был дисквалифицирован на одну игру за оскорбление Девы Марии и сравнение Бога с собакой, уточнят ТАСС.

«На телевизионной картинке совершенно четко видно, как футболист делает богохульные ремарки, это смогли идентифицировать по губам игрока», — говорится в сообщении.

Футболист не будет участвовать в матче с командой «Фиорентина», который пройдет 2 сентября.

17 августа сообщалось, что российская социальная сеть «Одноклассники» получила права на трансляцию чемпионата Италии по футболу.