Прямой эфир

Футболист Мандрагора дисквалифицирован за сравнение Бога с собакой

0
Фото: Global Look Press/Maurizio Borsari
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полузащитник итальянского футбольного клуба «Удинезе» Роландо Мандрагора дисквалифицирован за кощунственные высказывания. Об этом 28 августа сообщает портал Tutto Udinese

Оскорбительные слова прозвучали во втором тайме матча «Удинезе» с «Сампдорией», состоявшегося 26 августа. Непосредственно во время игры поведение спортсмена не вызвало претензий, однако после тщательного изучения записи матча футболист был дисквалифицирован на одну игру за оскорбление Девы Марии и сравнение Бога с собакой, уточнят ТАСС.

«На телевизионной картинке совершенно четко видно, как футболист делает богохульные ремарки, это смогли идентифицировать по губам игрока», — говорится в сообщении.

Футболист не будет участвовать в матче с командой «Фиорентина», который пройдет 2 сентября.

17 августа сообщалось, что российская социальная сеть «Одноклассники» получила права на трансляцию чемпионата Италии по футболу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
CAS отменил решение УЕФА об исключении «Милана» из еврокубков
Тренер «Ромы» сломал руку во время празднования гола

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017