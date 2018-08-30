Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

Боевой расчет Воздушно-космических сил (ВКС) России провел успешный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

По словам заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковника Андрей Приходько, ракета «подтвердила заложенные характеристики» и поразила цель «с заданной точностью».

23 августа сообщалось, что российские специалисты приступили к созданию нового поколения ракет, предназначенных для уничтожения танков и другой бронетехники. А российская противовоздушная оборона (ПВО) в будущем должна получить оружие, созданное на новых физических принципах.