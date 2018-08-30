Минобороны доложило об успешном пуске новой противоракеты

Российские военные провели успешный испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны, испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько заявил, что противоракета «подтвердила заложенные характеристики» и поразила цель «с заданной точностью».

20 июля Минобороны также сообщало об успешных пусках модернизированной ракеты системы ПРО. Отмечалось, что скорость ракеты достигает 4 км/с.

Эксперт ранее рассказал, что ракетные комплексы «Авангард» после принятия на вооружение в России сведут к нулю боевые возможности зарубежных систем противоракетной обороны.