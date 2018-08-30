Лидера словацких «Ночных волков» оштрафовали на €33 тыс.

Минэкономики Словакии оштрафовало руководителя европейской штаб-квартиры байкерского клуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека за несоблюдение норм по размещению на частной территории списанной тяжелой боевой техники. Он должен заплатить €33 тыс.

По данным портала Aktuality, словацкий филиал «Ночных волков» арендует на окраине села Долна-Крупа на западе страны территорию, где, кроме европейской штаб-квартиры клуба, должен был открыться музей Второй мировой войны. В числе его экспонатов — списанная тяжелая боевая техника, в том числе танк.

Как уточнили в министерстве экономики страны, Гамбалек должен был проинформировать власти о собранных в частной коллекции «типах и количестве списанных изделий оборонной промышленности». Байкер уже заявил, что не намерен оспаривать административные санкции.

Ранее президент Словакии Андрей Киска заявил, что российские байкеры из клуба «Ночные волки», открывшие в Словакии свою европейскую штаб-квартиру, представляют угрозу для страны.