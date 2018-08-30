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Twitter может начать предлагать отписываться от неинтересных аккаунтов

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Фото: Global Look Press/Christian Charisius
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Сервис микроблогов Twitter может начать предлагать пользователям список аккаунтов, от которых стоит отписаться. Новую функцию компания уже протестировала.

Как пишет онлайн-издание Slate, соцсеть несколько дней в ограниченном режиме тестировала функцию среди небольшого числа пользователей. С помощью анализа ленты сервис автоматически составлял список аккаунтов, которые пользователю могут быть неинтересны и предлагал отписаться от них.

Как заявил представитель пресс-службы компании, новая функция сделана для того, чтобы лента людей всегда оставалась актуальной. В Twitter предполагают, что этого можно добиться, исключая аккаунты пользователей, с которыми не ведется регулярное общение. При этом на данный момент неизвестно, будет ли в итоге принято нововведение.

22 августа стало известно, что компания Facebook удалила из одноименной соцсети и сети фотоблогов Instagram страницы, связанные с Россией и Ираном. Подобным образом в отношении иранских пользователей поступил сервис микроблогов Twitter.

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