Twitter может начать предлагать отписываться от неинтересных аккаунтов

Сервис микроблогов Twitter может начать предлагать пользователям список аккаунтов, от которых стоит отписаться. Новую функцию компания уже протестировала.

Как пишет онлайн-издание Slate, соцсеть несколько дней в ограниченном режиме тестировала функцию среди небольшого числа пользователей. С помощью анализа ленты сервис автоматически составлял список аккаунтов, которые пользователю могут быть неинтересны и предлагал отписаться от них.

Как заявил представитель пресс-службы компании, новая функция сделана для того, чтобы лента людей всегда оставалась актуальной. В Twitter предполагают, что этого можно добиться, исключая аккаунты пользователей, с которыми не ведется регулярное общение. При этом на данный момент неизвестно, будет ли в итоге принято нововведение.

22 августа стало известно, что компания Facebook удалила из одноименной соцсети и сети фотоблогов Instagram страницы, связанные с Россией и Ираном. Подобным образом в отношении иранских пользователей поступил сервис микроблогов Twitter.