Комплексное благоустройство Лесной улицы завершилось в столице

Столичные власти завершили комплексное благоустройство Лесной улицы и прилегающей к ней территории в центре Москвы. Итоги комплексного благоустройства улицы осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках работ по благоустройству были расширены и вымощены гранитными плитами тротуары улицы, а на проезжей части уложили новый асфальт. Кроме того, было установлено 396 фонарей, обустроены подземная кабельная и ливневая канализации.

Вдоль Лесной и на соседних улицах были отремонтированы фасады 21 здания, а также появились зеленые зоны, где уложили 8,3 тыс. кв. м газона и в ближайшее время высадят деревья и кустарники.

Также в среду, 29 августа, в столице открыли дорогу, связывающую Киевское и Калужское шоссе. Новая трасса должна снизить нагрузку на МКАД, поскольку является его фактическим дублером.