Марии Бутиной не разрешают спать ночью и не выпускают на улицу

Гражданке России Марии Бутиной, которая находится в американской тюрьме, не разрешают спать ночью с 1:00 до 3:00 и запрещают прогулки. Об этом рассказали в посольстве России в США по итогам очередного визита российских дипломатов к россиянке 29 августа.

Период, в который Бутиной приходится бодрствовать, является единственным, когда она может покинуть свою камеру, при этом на свежий воздух ее никогда не выводят. При этом в посольстве считают, что подобные действия оказывают давление на россиянку, пишет «РИА Новости».

24 августа адвокат Роберт Дрисколл, представляющий интересы Бутиной, подал ходатайство об освобождении своей подзащитной под домашний арест.

Бутина была задержана 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на политику США, и в работе незарегистрированным иноагентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Девушка своей вины не признает. В МИД РФ арест россиянки назвали политическим заказом. 23 августа ведомство потребовало закрыть дело против Бутиной.