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Американские военные изъяли партию оружия на судне в Аденском заливе

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Фото: Global Look Press/sd3
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Военно-морские силы США изъяли более тысячи единиц стрелкового оружия на судне в Аденском заливе, сообщили в Пентагоне.

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Как передает телеканал CNN, оружие было найдено на идущем без флага каботажном судне. Во вторник оно было перехвачено эсминцем Jason Dunham в Аденском заливе. 

Для каких целей предназначалось, оружие неизвестно. По версии американских военных, речь идет о поддержке иранскими властями повстанцев-хуситов в Йемене. 

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны в ней участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные силы. В 2015 году в конфликт вмешалась коалиция суннитских государств во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает власти.

28 июля коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла шесть ударов по международному аэропорту и авиабазе на севере Саны (столицы Йемена).

9 августа в северо-западной йеменской провинции Саада атаке с воздуха подвергся автобус, в котором находились дети и подростки. Погибли 50 несовершеннолетних.

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