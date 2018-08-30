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Военные подтвердили гибель бойца ВДВ из-за отказа парашюта

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Военнослужащий одного из подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) погиб в результате отказа раскрытия купола парашюта на занятиях во Владимирской области. Об этом сообщило командование Владимирского гарнизона.

Инцидент произошел 28 августа при проведении плановых прыжков из вертолета Ми-8. У одного из военнослужащих не раскрылся парашют, в результате чего он погиб. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, пишет ТАСС.

9 августа опытный парашютист погиб в Подмосковье при выполнении сложной фигуры пилотажа. Мужчина врезался в здание, располагающееся на территории аэродрома Большое Грызлово.

В начале июня текущего года в Омской области погиб директор фирмы «Интегро Трейд» Михаил Шевелев, прыгнув с парашютом. Сильный порывистый ветер запутал стропы, поэтому парашют не раскрылся. Мужчина получил множественные переломы стоп, голени, таза, травматический шок 3-й степени. Врачи не смогли спасти его жизнь.

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