Военные подтвердили гибель бойца ВДВ из-за отказа парашюта

Военнослужащий одного из подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) погиб в результате отказа раскрытия купола парашюта на занятиях во Владимирской области. Об этом сообщило командование Владимирского гарнизона.

Инцидент произошел 28 августа при проведении плановых прыжков из вертолета Ми-8. У одного из военнослужащих не раскрылся парашют, в результате чего он погиб. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, пишет ТАСС.

9 августа опытный парашютист погиб в Подмосковье при выполнении сложной фигуры пилотажа. Мужчина врезался в здание, располагающееся на территории аэродрома Большое Грызлово.

В начале июня текущего года в Омской области погиб директор фирмы «Интегро Трейд» Михаил Шевелев, прыгнув с парашютом. Сильный порывистый ветер запутал стропы, поэтому парашют не раскрылся. Мужчина получил множественные переломы стоп, голени, таза, травматический шок 3-й степени. Врачи не смогли спасти его жизнь.