Прямой эфир

МВФ пересмотрит сроки программы по финансовой поддержке Аргентины

0
Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрит сроки программы финансовой поддержки Аргентины из-за непредвиденных сложностей. Также будет изменен экономический план страны, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

«Принимая во внимание ухудшившиеся условия на международных рынках, которые не удалось предусмотреть заранее в изначальной программе для Аргентины, власти будут работать над пересмотром экономического плана правительства», — уточнила Лагард после разговора с президентом страны Маурисио Макри.

По ее словам, новая программа МВФ будет нацелена на лучшую защиту аргентинской экономики от изменений на мировых финансовых рынках.

«Это будет делаться в том числе и путем более крепкой монетарной и фискальной политики и углубления усилий по поддержке наиболее уязвимых слоев населения», — пояснила Лагард.

15 августа национальная валюта Аргентины — песо — в результате своего падения к американскому доллару достигла рекордно низкого показателя в 30,68 за единицу валюты США.

В стране с ноября 2017 года проходит расследование дела против бывшего лидера страны Кристины Фернандес де Киршнер. Экс-президент фигурирует в делах о махинациях в Центробанке Аргентины, о преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, а также о «незаконном обогащении и коррупции». Кроме того, политика обвиняют в измене родине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аргентинские сенаторы одобрили обыск в квартире экс-президента
В Аргентине дали новые показания против Фернандес де Киршнер

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017