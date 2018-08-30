МВФ пересмотрит сроки программы по финансовой поддержке Аргентины

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрит сроки программы финансовой поддержки Аргентины из-за непредвиденных сложностей. Также будет изменен экономический план страны, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

«Принимая во внимание ухудшившиеся условия на международных рынках, которые не удалось предусмотреть заранее в изначальной программе для Аргентины, власти будут работать над пересмотром экономического плана правительства», — уточнила Лагард после разговора с президентом страны Маурисио Макри.

По ее словам, новая программа МВФ будет нацелена на лучшую защиту аргентинской экономики от изменений на мировых финансовых рынках.

«Это будет делаться в том числе и путем более крепкой монетарной и фискальной политики и углубления усилий по поддержке наиболее уязвимых слоев населения», — пояснила Лагард.

15 августа национальная валюта Аргентины — песо — в результате своего падения к американскому доллару достигла рекордно низкого показателя в 30,68 за единицу валюты США.

В стране с ноября 2017 года проходит расследование дела против бывшего лидера страны Кристины Фернандес де Киршнер. Экс-президент фигурирует в делах о махинациях в Центробанке Аргентины, о преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, а также о «незаконном обогащении и коррупции». Кроме того, политика обвиняют в измене родине.