Появилось видео с напавшим на бортпроводницу дебоширом рейса в Душанбе

Следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлен дебошир, напавший на бортпроводницу в самолете рейса из Москвы в Душанбе.

На видеозаписи мужчина сидит связанный и отказывается отвечать на вопросы правоохранителя, уверяя, что это видео получат неизвестные «нужные люди». Кроме того, он заявляет, что у него нет даты рождения и места жительства, пишет РЕН ТВ.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что задержанный учился в Омске, а сам он из Таджикистана. Сейчас против него возбуждено дело за хулиганство на воздушном транспорте. Следователи намерены ходатайствовать о заключении дебошира под стражу.

Инцидент произошел 29 августа во время набора высоты. Между несколькими пассажирами произошла драка, один из них во время потасовки стал угрожать якобы имевшейся у него бомбой. Более того, в драке пострадала бортпроводница, получившая травму лица.