Глава «Центра управления расследованиями» заявил о закрытии ЦУР

Главный редактор «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин заявил об уходе с должности и прекращении деятельности ЦУР.

«Всем, кто нас читал и смотрел. ЦУРа больше нет. И меня как главного редактора. Не могу больше написать ни слова о том, что не связано с убийством наших друзей в Африке. Это не профессиональная деформация. Просто не хочу думать ни о чем другом», — обратился Коняхин к подписчикам Telegram-канала ЦУРа, передает «РИА Новости».

31 июля в Центральноафриканской республике (ЦАР) погибли оператор Кирилл Радченко, режиссер Александр Расторгуев и репортер Орхан Джемаль. Они приехали в страну для съемок документального фильма о деятельности частных военных компаний (ЧВК) в республике. Это было задание «Центра управления расследованиями».

В расследовании произошедшего местным правоохранительным органам помогают МИД и Следственный комитет России, а также представители миссии ООН. По данным СМИ, за убийством россиян стоят члены исламской группировки «Селека», которая контролирует ряд регионов ЦАР.