Меры безопасности усилены в тюрьмах Пенсильвании из-за отравления персонала

В тюрьмах американского штата Пенсильвания введены особые меры безопасности из-за очередного случая отравления сотрудников неизвестным веществом.

Как уточняют местные власти, в течение последних недель «многочисленные сотрудники» тюрем, преимущественно на западе штата, были отравлены неустановленным веществом. По информации телеканала Fox News, речь идет о как минимум двух десятках человек.

Управление штата запретило все визиты в тюрьмы до выяснения причин массового отравления персонала. Сотрудников тюрем обязали носить резиновые перчатки и призвали проявить повышенную бдительность.