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Меры безопасности усилены в тюрьмах Пенсильвании из-за отравления персонала

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Фото: Global Look Press/Bastiaan Slabbers
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В тюрьмах американского штата Пенсильвания введены особые меры безопасности из-за очередного случая отравления сотрудников неизвестным веществом.

Как уточняют местные власти, в течение последних недель «многочисленные сотрудники» тюрем, преимущественно на западе штата, были отравлены неустановленным веществом. По информации телеканала Fox News, речь идет о как минимум двух десятках человек.

Управление штата запретило все визиты в тюрьмы до выяснения причин массового отравления персонала. Сотрудников тюрем обязали носить резиновые перчатки и призвали проявить повышенную бдительность. 

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