Прямой эфир

США начали спор с Россией в ВТО из-за пошлин на американские товары

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты инициировали спор с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за повышения ввозных пошлин на ряд американских товаров. Об этом сообщается на сайте организации.

Официально спор начался 27 августа. Основанием стало повышение тарифов на американские товары, которые Россия ввела 6 июня. В запросе говорится, что аналогичные товары с территорий любых других стран — членов ВТО не облагаются повышенными пошлинами, пишет РБК.

В пресс-службе Минэкономразвития заявили, что США неверно интерпретируют природу мер, которые были приняты российскими властями. Отмечается, что Россия действует исключительно в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, чтобы компенсировать ущерб от действий другой страны.

23 августа Китай подал иск в ВТО в связи с введением Соединенными Штатами новых импортных пошлин в 25% на импорт китайских товаров объемом $16 млрд. В министерстве коммерции КНР заявили, что эта мера направлена на защиту принципов свободной торговли.

С 5 августа Россия ввела новые ставки импортных пошлин в отношении ряда американских товаров в ответ на ранее введенные США пошлины на сталь и алюминий.

Были, в частности, повышены ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме прокомментировали жалобу США на Россию в ВТО
В Кремле ответили на жалобу США в ВТО из-за роста пошлин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017