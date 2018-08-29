США начали спор с Россией в ВТО из-за пошлин на американские товары

Соединенные Штаты инициировали спор с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за повышения ввозных пошлин на ряд американских товаров. Об этом сообщается на сайте организации.

Официально спор начался 27 августа. Основанием стало повышение тарифов на американские товары, которые Россия ввела 6 июня. В запросе говорится, что аналогичные товары с территорий любых других стран — членов ВТО не облагаются повышенными пошлинами, пишет РБК.

В пресс-службе Минэкономразвития заявили, что США неверно интерпретируют природу мер, которые были приняты российскими властями. Отмечается, что Россия действует исключительно в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, чтобы компенсировать ущерб от действий другой страны.

23 августа Китай подал иск в ВТО в связи с введением Соединенными Штатами новых импортных пошлин в 25% на импорт китайских товаров объемом $16 млрд. В министерстве коммерции КНР заявили, что эта мера направлена на защиту принципов свободной торговли.

С 5 августа Россия ввела новые ставки импортных пошлин в отношении ряда американских товаров в ответ на ранее введенные США пошлины на сталь и алюминий.

Были, в частности, повышены ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокна.