Лев напал на дрессировщика в Большом московском цирке

Лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко во время репетиции перед фестивалем «Идол-2018» в Большом московском цирке. Об этом сообщил директор цирка Эдгард Запашный.

Инцидент произошел 27 августа в конце репетиции, когда хищники уже покидали манеж, сообщает РЕН ТВ. Директор цирка также разместил видео нападения и заметил, что жизни дрессировщика ничто не угрожает.

Как пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя гендиректора цирка Татьяну Запашную, лев сильно укусил Макаренко за руку. Сейчас дрессировщик направлен в больницу № 23, так как у него начался отек. Там с ним будут работать опытные хирурги, так как рана из-за особенностей когтей и клыков животного может загноиться.

Также заместитель гендиректора отметила, что зрителям, которые придут на фестиваль «Идол-2018», ничего не угрожает. Они будут смотреть представление через клетку. Пострадавший артист заявил, что долго болеть не намерен и надеется принять участие в мероприятии.