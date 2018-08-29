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Украина выдвинула фильм режиссера Лозницы «Донбасс» на «Оскар»

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Фото: ArtHouse Traffic
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Украина выдвинула на «Оскар» ленту Сергея Лозницы «Донбасс». Картина поборется за номинацию «Лучший фильм на иностранном языке».

Окончательное решение, войдет ли «Донбасс» в список оскаровских номинантов, должна будет принять американская киноакадемия. Церемония награждения «Оскар» состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе, передает «Федеральное агентство новостей».

Фильм Лозницы представляет собой альманах историй, посвященных войне на востоке Украины. Лента получила приз за лучшую режиссерскую работу во второй по значимости конкурсной программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в 2018 году.

Лозница — украинский режиссер документального и игрового кино белорусского происхождения. Среди самых известных его работ значатся художественные фильмы «Счастье мое» и «В тумане», а также документальная картина — «Событие» — об августовском путче 1991 года в Ленинграде.

Ранее фильм Лозницы про Россию «Кроткая» был неоднозначно воспринят критиками юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля. Ближе к концу пресс-показа зрители стали открыто выражать свое недовольство — свистеть и кричать «Бу».

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