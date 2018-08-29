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Актер из «Брата-2» внесен в базу данных «Миротворца»

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Фото: youtube.com
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Российский актер Дмитрий Орлов, известный по ролям в фильмах «Брат-2» и «Cестры», попал в базу данных скандально известного украинского ресурса «Миротворец».

Как уточняется на сайте, артист был внесен в список «недоброжелателей» за «сознательное нарушение государственной границы Украины» и гастрольную деятельность в Крыму. 

Ранее в базу данных попали основатель Pink Floyd Роджер Уотерс, советский и российский композитор Александра Пахмутова, французский диджей Кристоф Ле Фриан и многие другие деятели культуры.

«Миротворец» незаконно публикует данные соотечественников и тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. В его базах данных числятся деятели культуры, журналисты, в том числе иностранные, политики, а также ополченцы из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Международные организации разных стран выступают против деятельности портала.

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