В Uniper допустили выход из «Северного потока – 2» из–за санкций США

Базирующаяся в Дюссельдорфе немецкая энергетическая компания Uniper не исключила выхода из проекта «Северный поток – 2» из-за возможных санкций США.

Об этом заявил финансовый директор предприятия Кристофер Дельбрюк, 29 августа сообщил портал Finanznachrichten.

«Конечно, мы, Uniper, не можем рисковать, если в действительности подпадем под санкции США», — подчеркнул он.

По его словам, Вашингтон может исключить компанию из международного платежного оборота, и в итоге компания станет неспособна вести расчеты в долларах США, пишет «Газета.ру».

Дельбрюк подчеркнул, что в компании надеются, что все стороны «образумятся в сложившейся ситуации».

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что считает строительство «Северного потока – 2» большой ошибкой и назвал Германию заложницей России из-за участия в соглашении.

Кроме того, США возможно прибегнут к санкциям против компаний Евросоюза из-за проекта, заявил министр энергетики США Рик Перри.