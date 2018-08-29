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В Uniper допустили выход из «Северного потока – 2» из–за санкций США

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Фото: Global Look Press/DPA/Bernd Thissen
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Базирующаяся в Дюссельдорфе немецкая энергетическая компания Uniper не исключила выхода из проекта «Северный поток – 2» из-за возможных санкций США.

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Об этом заявил финансовый директор предприятия Кристофер Дельбрюк, 29 августа сообщил портал Finanznachrichten.

«Конечно, мы, Uniper, не можем рисковать, если в действительности подпадем под санкции США», — подчеркнул он.

По его словам, Вашингтон может исключить компанию из международного платежного оборота, и в итоге компания станет неспособна вести расчеты в долларах США, пишет «Газета.ру».

Дельбрюк подчеркнул, что в компании надеются, что все стороны «образумятся в сложившейся ситуации».

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что считает строительство «Северного потока – 2» большой ошибкой и назвал Германию заложницей России из-за участия в соглашении.

Кроме того, США возможно прибегнут к санкциям против компаний Евросоюза из-за проекта, заявил министр энергетики США Рик Перри.

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