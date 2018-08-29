Госдеп опроверг сообщения о тайной встрече представителей США и Сирии

Представители США не встречались с властями Сирии в Дамаске. С таким заявлением выступила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

На регулярном брифинге для журналистов 29 августа представитель госдепа заявила, что администрация США видела сообщения, распространенные СМИ, о встрече американских и сирийских властей, но они не соответствуют действительности, пишет «РИА Новости».

Ранее ливанская пресса писала о том, что в июне в сирийской столице побывали представители американских спецслужб, которые провели консультации с правительством арабской республики.

Также 29 августа заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов назвал фейком сообщения СМИ о якобы состоявшейся в Дамаске встрече высокопоставленных представителей спецслужб США и Сирии.