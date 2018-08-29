Власти Лос–Анджелеса назовут одну из улиц в честь Обамы

Одну из улиц Лос-Анджелеса назовут в честь бывшего президента США Барака Обамы, соответствующее решение принял городской совет города.

Как рассказал мэр Эрик Гарчетти, дорога Родео получит название бульвар Обамы.

«Мы в восторге, что это станет напоминанием жителям Лос-Анджелеса и гостям о наследии президента Барака Обамы, когда они будут путешествовать по городу», — написал он в Twitter.

Протяженность дороги Родео составляет около 5,5 км, информирует РЕН ТВ.

Демократ Барак Обама был президентом США с 2009 по 2017 год, он является лауреатом Нобелевской премии мира, отмечает НСН. В начале августа его наградили премией имени Кеннеди в области защиты прав человека.