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Пассажиры рейса Москва–Душанбе устроили драку на борту

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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На борту самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Москвы в Душанбе, произошла драка между пассажирами. Из-за инцидента воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт вылета. Об этом в среду, 29 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел во время набора высоты. Один из пассажиров во время потасовки стал угрожать якобы имевшейся у него бомбой.

Члены экипажа попытались разнять дерущихся, однако у них ничего не вышло. Более того, в драке пострадала бортпроводница, получившая травму лица.

По словам собеседника агентства, капитан судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, поскольку не удалось уладить конфликт между пассажирами.

Самолет приземлился в аэропорту Жуковского. На борт воздушного судна была вызвана полиция.

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