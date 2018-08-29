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Суд арестовал акции «Газпрома» в операторе «Голубого потока»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На акции оператора морского участка газопровода «Голубой поток» — Blue Stream Pipeline Company — наложен арест. Соответствующее решение принял суд в Амстердаме. Об этом говорится в отчете «Газпрома» по МСФО за первое полугодие 2018 года.

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В документе подчеркивается, что арест наложен в рамках взыскания $2,56 млрд по спору с украинской компанией «Нафтогаз» в арбитраже Стокгольма. Соответствующее решение было принято 30 мая текущего года, уточняет «РИА Новости».

Стокгольмский арбитраж вынес решения по двум спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках и транзите голубого топлива в декабре 2017 года. Согласно первому решению, Украина должна выплатить российской компании $2,019 млрд. За каждый день просрочки «Нафтогазу» начислялись пени в размере 0,03% от суммы.

Вторым решением суд обязал российскую сторону выплатить «Нафтогазу» $4,637 млрд за недоставку газа на транзит. При этом с учетом предыдущего постановления компания осталась должна «Нафтогазу» порядка $2,56 млрд.

Российская компания обжаловала решение арбитража в суде Швеции в марте текущего года.

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