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Суд Лондона рассмотрит апелляцию Украины на решение о долге перед Россией

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Фото: ТАСС/Игорь Броварник
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Высокий суд Лондона рассмотрит апелляцию Украины по решению относительно долга на $3 млрд перед Россией. Заседание намечено на 14 сентября, сообщает «РИА Новости» в среду, 29 августа.

В 2013 году суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были размещены в пользу России. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, но затем допустил дефолт.

Власти Украины в 2015 году ввели мораторий на выплату долга РФ, однако за день до этого совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным.

В 2016 году Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. В марте лондонский суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, а также сумму неосуществленного купонного платежа в размере $75 млн и штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в $673 тыс.

Юристы Украины в ходе слушаний заявили, что судья Высокого суда Лондона «не в полной мере учел особенности украинского законодательства» и именно это якобы привело к решению в пользу России.

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