Суд оставил под арестом Надежду Савченко

Шевченковский районный суд Киева не стал изменять меру пресечения депутату Верховной рады Надежде Савченко. В ходе заседания 29 августа судья отказал в удовлетворении ходатайства защитника об изменении меры пресечения на домашний арест.

Заседание суда транслировали украинские телеканалы, передает RT.

Бывшую летчицу арестовали 20 марта, после того как Верховная рада дала разрешение снять с нее депутатскую неприкосновенность.

Савченко предъявили обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота. В середине июля ей продлили срок ареста на два месяца.