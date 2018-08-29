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Суд оставил под арестом Надежду Савченко

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Шевченковский районный суд Киева не стал изменять меру пресечения депутату Верховной рады Надежде Савченко. В ходе заседания 29 августа судья отказал в удовлетворении ходатайства защитника об изменении меры пресечения на домашний арест.

Заседание суда транслировали украинские телеканалы, передает RT.

Бывшую летчицу арестовали 20 марта, после того как Верховная рада дала разрешение снять с нее депутатскую неприкосновенность.

Савченко предъявили обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота. В середине июля ей продлили срок ареста на два месяца. 

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