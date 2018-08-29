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Бухгалтер рязанского ТЦ обвиняется в присвоении 1 млн рублей

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Уголовное дело возбудили в отношении бухгалтера одного из торговых центров Рязани. Женщина обвиняется в присвоении почти 1 млн рублей. Об этом сообщает сайт прокуратуры Рязанской области.

По версии следствия, в период с 1 ноября 2015 года по 31 марта 2018 года бухгалтер крупного торгового центра, пользуясь своим служебным положением, систематически присваивала себе денежные средства, которые индивидуальный предприниматель платил за аренду помещения. Сумма ущерба составила 985 771 рубль. Об этом сообщает РИА «7 инфо».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры.

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