Путин предложил смягчить изменения в пенсионное законодательство

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 29 августа предложил смягчить изменения в пенсионном законодательстве. В частности, речь идет о сокращении возраста выхода женщин на пенсию с предлагавшихся ранее 63 лет до 60 лет, а также установлении льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам. Они смогут оформить право на получение выплат на шесть месяцев раньше.

Также глава государства рассказал о введении дополнительных гарантий, которые смогут защитить интересы людей старшего возраста на рынке труда. Президент отметил, что соответствующие изменения в законодательстве нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Также Путин поручил правительству утвердить специальную программу по повышению квалификации для пожилых работников и увеличить срок предпенсионного возраста на время переходного периода до пяти лет.

«Если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии», — отметил отметил.

В данном случае речь идет об увеличении с 1 января 2019 года максимального размера пособия по безработице для граждан данной категории — с 4900 рублей до 11 280 рублей.

Кроме того, президент поручил выделять сотрудникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы, а также сохранить льготы для шахтеров, работников химических производств и ряда других тяжелых профессий. Также Путин предложил с 1 января 2019 года ввести 25-процентную надбавку к пенсии для неработающих пенсионеров, живущих в селах.

«Также у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа», — добавил президент.

Он предложил сократить необходимый стаж для женщин до 37 лет (вместо 40 лет), для мужчин — до 42 лет (вместо 45).

Помимо этого президент предложил сохранить все действующие льготы по налогам на недвижимость и землю до завершения преобразований в пенсионной системе.

В своем обращении Путин подчеркнул, что главная цель изменений в пенсионной системе — обеспечение ее стабильности и роста пенсий. Решение по пенсиям — «трудное, но необходимое», добавил глава государства.