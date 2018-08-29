Обвал дома произошел в центре Саратова

На пересечении улиц Малой Горной и Хвесина в центре Саратова произошел обвал дома. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Чрезвычайное происшествие произошло в центре Саратова сегодня вечером, 29 августа. По сообщению очевидцев, обвалился жилой дом, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Начальник городской службы спасения Андрей Тишин рассказал агентству, что рухнувший дом уже был расселен и находился в состоянии после пожара. На место происшествия были направлены спасатели.

9 июня в Кургане обвалилась часть кирпичной стены девятиэтажного дома. Обрушение произошло не по всей высоте задания, а до половины второго этажа.