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Обвал дома произошел в центре Саратова

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На пересечении улиц Малой Горной и Хвесина в центре Саратова произошел обвал дома. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Чрезвычайное происшествие произошло в центре Саратова сегодня вечером, 29 августа. По сообщению очевидцев, обвалился жилой дом, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Начальник городской службы спасения Андрей Тишин рассказал агентству, что рухнувший дом уже был расселен и находился в состоянии после пожара. На место происшествия были направлены спасатели.

9 июня в Кургане обвалилась часть кирпичной стены девятиэтажного дома. Обрушение произошло не по всей высоте задания, а до половины второго этажа.

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