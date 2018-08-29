Бывший президент США Джордж Буш – младший стал почетным гражданином Вильнюса. Это решение единогласно одобрили депутаты городского совета литовской столицы.

Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс выразил мнение, что именно Буш-младший был человеком, который своей деятельностью значительно способствовал тому, чего страна достигла в последние годы. В пример он привел вступление Литвы в Евросоюз и НАТО.

«И если оглянуться, чья позиция была решающей на том этапе, то, без сомнения, Джордж Буш являлся тем человеком, тем президентом США, от позиции которого во многом всё зависело», — цитирует его 29 августа ТАСС.

Мэр Вильнюса выразил надежду, что 43-й президент США лично посетит Вильнюс и получит регалии почетного гражданина, добавляет «Газета.ру».

В 2003 году Буш побывал с визитом в Литве и на Ратушной площади Вильнюса и пообещал, что впредь литовцы могут чувствовать себя защищенными.

В июне президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о необходимости разместить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot на подводных лодках для усиления обороны балтийского региона.