Минздрав Алтая опроверг данные о смерти пациента с донорским сердцем

В министерстве здравоохранения Алтайского края опровергли информацию о смерти первого в регионе пациента с пересаженным от донора сердцем. Там сказали, что 46-летний житель Алейска Виталий Провоторов жив-здоров, 3 сентября он приедет в краевую больницу для планового обследования.

В свою очередь, главврач алтайской краевой клинической больницы Диана Рудакова, чьи слова приводит Сибирское агентство новостей, подтвердила информацию о хорошем состоянии пациента. Она добавила, что плановая госпитализация была назначена около одного месяца назад.

Операция по трансплантации сердца была проведена в феврале 2018 года бригадой кардиохирургов алтайской клинической больницы. Это стало первой пересадкой сердца, проведенной в регионе. О смерти пациента сообщил заслуженный врач РФ, депутат Госдумы Николай Герасименко. Позже выяснилось, что журналисты его слова «неправильно истрактовали».