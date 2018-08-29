Выступление по пенсионным изменениям было личной инициативой Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что обращение президента России Владимира Путина к гражданам на тему изменений в пенсионное законодательство было личной инициативой главы государства.

«Президент действительно имел потребность объяснить людям те причины, которыми руководствовалось правительство, рассказать, почему нельзя дальше медлить, и в то же время выразить свое несогласие с некоторыми моментами», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

По мнению Пескова, это был смелый поступок — выступить с обращением и взять на себя ответственность за грядущие изменения. «Это поступок в стиле Путина, в стиле убеждений Путина», — добавил он.

29 августа президент России выступил с обращением к гражданам, в ходе которого призвал правительство смягчить изменения в пенсионном законодательстве. В частности, речь идет о сокращении срока выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, а также установлении льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам. Президент также предложил сократить необходимый стаж для женщин до 37 лет (вместо 40 лет), для мужчин — до 42 лет (вместо 45).

Предложенный ранее кабинетом министров законопроект предусматривал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. Документ уже был одобрен в первом чтении. Ко второму чтению, которое состоится осенью, депутаты подготовят поправки, сбор которых должен завершиться 24 сентября.