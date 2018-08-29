Дело завели после гибели рабочего на курском свинокомплексе

Уголовное дело возбуждено по факту смерти водителя грузовика свинокомплекса в Курской области. Он погиб при разгрузке зерна. Статья — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как уточняет ИА «Абирег», инцидент произошел на крупном свиноводческом предприятии ООО «Псельское» 27 июля. Водитель попытался открыть борт автомобиля при помощи монтировки. Однако его сбило высыпавшимся зерном в приемный бункер зерносушилки и засыпало с головой. В результате мужчина задохнулся.

Следствие должно установить виновного в случившемся. Ему грозит до четырех лет заключения.