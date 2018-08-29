Смерч возле трассы «Таврида» в Крыму попал на видео

Очевидцы сняли на видео смерч, который разгулялся возле строящейся трассы «Таврида» у Крымского моста. Запись опубликована на видеосервисе YouTube.

На кадрах записи, сделанной недалеко от Керчи, видно, как в небо на высоту в несколько десятков метров устремился огромный вихрь пыли. Автора ролика не испугало буйство стихии, как и еще одного человека, попавшего в кадр: на записи видно, как другой человек стоит рядом с автомобилем и снимает смерч на камеру мобильного телефона, сообщает телеканал «Звезда».

«Пыль крутит. Довольно долго держится стабильно на одном месте. Обычно такие гуляют и быстро рассыпаются. Сам видел несколько раз смерчи над морем, но это довольно частое явление для прибрежной зоны Крыма. А вот такой красивый «сухопутный» смерч не довелось видеть ни разу», — приводит телеканал «360» слова одного из пользователей Сети под видеозаписью.

Как пишет сайт kp.ru, в крымском Гидрометцентре сообщили, что никаких аномальных атмосферных явлений на полуострове за последние дни не фиксировалось. Как пояснила глава ведомства Татьяна Любецкая, очевидцы в Крыму часто сообщают о незначительных воронках, однако их нельзя назвать смерчами в буквальном смысле слова.

«Последний крупный смерч был зафиксирован в Крыму в 2003 году в Джанкойском районе. Тогда стихия срывала крыши домов, уносила живность и людей», — заявила она.

По предварительной информации, из-за смерча никто не пострадал, он также не нанес никакого материального ущерба.