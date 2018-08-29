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Рейтинг курортов минеральных вод возглавил крымский город Саки

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Город Саки в Крыму признан самым популярным курортом минеральных вод 2018 года. К такому выводу пришли исследователи российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Вторую позицию в этом рейтинге занимает Соль-Илецк в Оренбургской области, далее идут Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае и Горячий Ключ на Кубани.

Как отмечает ИА «Крыминформ», туристы обычно бронируют отдых на российских курортах минвод на срок от пяти до 10 дней. На семью в сутки траты составляют от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей. Отдых в Саках обходится дороже всего — около 2 тыс. рублей в сутки.

Ранее Санкт-Петербург возглавил рейтинг популярных российских туристических городов.

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