Рейтинг курортов минеральных вод возглавил крымский город Саки

Город Саки в Крыму признан самым популярным курортом минеральных вод 2018 года. К такому выводу пришли исследователи российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Вторую позицию в этом рейтинге занимает Соль-Илецк в Оренбургской области, далее идут Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае и Горячий Ключ на Кубани.

Как отмечает ИА «Крыминформ», туристы обычно бронируют отдых на российских курортах минвод на срок от пяти до 10 дней. На семью в сутки траты составляют от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей. Отдых в Саках обходится дороже всего — около 2 тыс. рублей в сутки.

Ранее Санкт-Петербург возглавил рейтинг популярных российских туристических городов.