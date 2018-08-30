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Новая версия приложения «Диск-О:» приравняет облако к жесткому диску

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Фото: Depositphotos
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Вышла новая версия приложения «Диск-О:» для Windows, дающая возможность работать с файлами и папками из облачного хранилища без подключения к интернету. Таким образом, облако фактически превращается в жесткий диск.

«Диск-О:» автоматически выявляет файлы и папки, которые могут понадобиться их владельцу, и сохраняет их в памяти устройства, говорится в сообщении, поступившем в iz.ru. Кроме того, сам пользователь тоже может выбрать объекты, которые будут храниться на устройстве и, соответственно, будут доступны офлайн. При подключении к интернету файлы синхронизируются и все изменения, внесенные в документ, сохраняются и в его локальной копии, и в облачной.

Пользователь сможет по собственному усмотрению определить объем памяти, которую займут объекты, доступные для работы офлайн-режиме.

В новой версии приложения реализованы возможность выбора места (диска или папки) для хранения системных данных и поддержка прокси-серверов (в версии для Windows).

По словам руководителя направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group Егора Ганина, свежая версия дает принципиально новый уровень комфорта в работе с облачными сервисами.

«Диск-О:» поддерживает работу со всеми популярными облачными хранилищами: облако Mail.Ru, «Яндекс.Диск», Google Drive, Dropbox и Box. Приложение делает доступ к хранящимся в них файлам таким же легким, как если бы они находились на устройстве пользователя.

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