Спасатели в Крыму сняли с горы почувствовавшего себя плохо скалолаза

Спасатели в Крыму сняли с горы скалолаза, который почувствовал себя плохо и не мог самостоятельно спуститься с горы Сокол. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Инцидент произошел в Судаке 28 августа. 61-летний житель Львова проходил альпинистский маршрут в составе группы скалолазов из шести человек, когда почувствовал себя плохо. На место были вызваны спасатели, которые на носилках доставили мужчину к личному автомобилю. От оказания дальнейшей медицинской помощи он отказался, пишет сайт kp.ru.

По словам сотрудников МЧС, причиной плохого самочувствия мужчины послужили высокая температура воздуха и отсутствие запаса питьевой воды.

27 августа спасатели спустили с Эльбруса запросившую помощи альпинистку с Украины. Она застряла на высоте 5250 м и не могла передвигаться самостоятельно.