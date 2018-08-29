Количество ДТП с пострадавшими детьми снизилось в Пскове на треть

На 28% в 2018 году сократилось количество ДТП в Пскове, в которых пострадали дети. Такие данные привел начальник городского отделения ГИБДД Владимир Папорт.

По его словам, которые приводит Псковское агентство информации, в этом году в Пскове произошло 118 аварий, в которых пострадали несовершеннолетние. Половина из них — пассажиры, остальные — пешеходы. Чаще всего наезды совершаются во дворах, когда дети выскакивают из-за припаркованных машин.

16 июля под Псковом автомобиль Audi врезался в группу детей. 14-летняя школьница погибла на месте, две другие школьницы, 13 и 14 лет, получили травмы и госпитализированы. Выяснилось, что за рулем иномарки находился водитель в состоянии алкогольного опьянения.